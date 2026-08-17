Iniziata la settimana dell’esordio in Serie A: il programma completo della prima giornata
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Il programma della prima giornata di Serie A.
Siamo ufficialmente entrati nella settimana che ci porterà al weekend nel quale partirà la Serie A 2026/2027. Di seguito il programma completo, con orari, giorni e guida tv delle partite.
PRIMA GIORANTA SERIE A, IL PROGRAMMA
22/08/2026 Sabato 18.30 Inter-Monza DAZN
22/08/2026 Sabato 18.30 Udinese-Como DAZN/SKY
22/08/2026 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/SKY
22/08/2026 Sabato 20.45 Parma-Cagliari DAZN
23/08/2026 Domenica 18.30 Frosinone-Juventus DAZN
23/08/2026 Domenica 18.30 Venezia-Lecce DAZN
23/08/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Sassuolo DAZN
23/08/2026 Domenica 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY
24/08/2026 Lunedì 18.30 Bologna-Lazio DAZN
24/08/2026 Lunedì 20.45 Roma-Fiorentina DAZN
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