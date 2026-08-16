News Chukwueze, risorsa inaspettata per il Milan di Amorim: sarà l’anno della riscossa?

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Chukwueze è stato uno dei migliori del pre-campionato rossonero.

Durante l'estate, dal giorno dopo la fine del campionato, il tema predominante che riempie le giornate calcistiche è senza dubbio il calciomercato. Entrate, uscite, esuberi, obiettivi, prezzi, tutti temi che spostano quasi completamente l'attenzione lontano dal campo. Da tutto questo non è chiaramente esente il Milan, soprattutto in un'estate iniziata dopo una stagione fallimentare (per stessa ammissione del proprietario) e con una completa rivoluzione sia a livello societario sia a livello di guida tecnica.

CHUKWUEZE, UN ANNO IN PREMIER PER CAMBIARE MENTALITÀ

Passato in prestito al Fulham nell'estate del 2025, il nigeriano ha giocato 25 partite con la maglia bianconera, 23 in Premier League e 2 nelle varie coppe nazionali, ed ha realizzato 3 gol e 4 assist. Non uno score memorabile, certo, ma i 1074 minuti totalizzati in Inghilterra potrebbero aver lasciato il segno nella mentalità dell'esterno rossonero. Nessuno, ad inizio stagione, pensava che da un ormai definito esubero, Amorim riuscisse a ricavarne una risorsa, tant'è che nella conferenza di presentazione del tecnico, le sue parole su Chukwueze hanno spiazzato tutti. E due mesi dopo, a pre-campionato appena finito, la scelta pare essere stata assolutamente vincente. 240 minuti in 4 partite, 1 gol e tre assist (due con lo United e uno con il Celtic per Camarda) e, senza contare i numeri, prestazioni che sono diventate nel tempo sempre più convincenti.

SAMU, L'ANNO DELLA RISCOSSA IN ROSSONERO?

Ovviamente una premessa è doverosa: il pre-campionato non è minimamente paragonabile alle partite ufficiali dunque queste quattro prestazioni non bastano al numero 21 per riconquistare appieno la fiducia del tifo rossonero. Dalla prossima settimana inizierà la stagione dove si farà sul serio ed è li che bisognerà iniziare a ripagare la fiducia datagli dal tecnico. Anche la posizione sembrava potesse non essere adatta: esterno largo nel 3-4-2-1 pareva non essere l'abito adatto per il nigeriano vista l'importante fase difensiva da svolgere. Eppure, ad oggi, la strapotenza offensiva e la capacità di mettere a referto assist e gol hanno indubbiamente cancellato le inferiori capacità difensive. Quindi per ora, in attesa della Serie A, Amorim e i tifosi rossoneri possono godersi Samu Chukwueze sperando che le sue prestazioni possano andare in crescendo e possano portare punti importanti nelle casse rossonere.