MANCHESTER UTD-MILAN (2-4): bella vittoria dei rossoneri, in gol anche Ramos
- Il Milan trova una bella vittoria in Polonia contro il Manchester United: i rossoneri sono andati sotto due volte, ma sono stati sempre bravi a rimontare e poi ad allungare nel secondo tempo. In gol Chukwueze, Cisse, Ramos e Loftus-Cheek.
93' Fine della partita.
93' Cross di Chukwueze dalla destra, la palla arriva sul secondo palo a Bertesaghi che tocca per Camarda, la cui conclusione viene respinta da Lammens.
92' Gran pallone di Modric che trova in area Comotto il cui colpo di testa però è debole e finisce senza problema tra le braccia di Lammens,
90' Tre minuti di recupero.
87' Shaw trova Bruno Fernandes che prova a sorprendere Torriani, ma la sua conclusione in scivolata finisce a lato.
84' Altre sostituzioni nel Milan: fuori Pavlovic, Loftus-Cheek e De Winter, dentro Vladimirov, Diawara e Comotto.
76' Altri cambi del Milan: escono Musah e Ramos, entrano Ricci e Ramos.
74' Maguire calcia da fuori area, Torriani alza il pallone sopra la traversa.
71' GOOOOLLLL!!! A SEGNO ANCHE LOFTUS-CHEEK!!! Bel tocco in profondità di Ramos per l'inglese che si invola verso la porta avversaria, arriva davanti al Lammens e lo batte con il destro.
68' GOOOOLLLL!!! RAMOS PORTA AVANTI IL MILAN!!! Grande azione rossonera, la palla arriva a destra a Chukwueze e che trova in area piccola il portoghese che di testa batte il portiere dello United.
61' Cambi anche nello United: fuori Dorgu, Heaven, Mazraoui, Cunha, Mainoo e Diallo, dentro Rashford, Martinez, Dalot, Mbeumo, Santos e Lacey
60' Diversi cambi nel Milan: dentro Modric, Bartesaghi, Gila e Saelemaekrs al posto di Jashari, Terracciano, Cisse ed Estupinan.
57' GOOOLLLL!!! CISSE!!! Chukwueze entra in area dalla destra, il nigeriano prova il sinistro a giro che si trasforma in un assist per l'ex Catenzaro che mette dentro da due passi.
56' Punizione per il Milan: Cisse ci prova con un destro a giro, pallone respinto dalla barriera.
55' Corner per il Milan dalla destra: cross in area di Chukwueze, Maguire libera l'area.
51' GOL UNITED!!! Clamoroso errore di Terracciano che sbagla il tocco e serve di fatto in area Dorgu che batte a tu per tu Torriani.
47' Giallo per Dorgu.
46' Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.
- Buon primo tempo del Milan che va sotto dopo due minuti con Maguire, ma poi la squadra di Amorim cresce con il passare della partita e trova il pari con Chukwueze al 37'. Al 41' l'arbitro concede un rigore inesistente agli inglesi, ma Torriani ha detto no a Bruno Fernandes.
47' Fine primo tempo.
45' Due minuti di recupero.
44' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross in area di Cisse, mette fuori la difesa dello United.
41' TORRIANI PARA IL RIGORE A BRUNO FERNANDES!!! Il portoghese incrocia, ma il giovane portiere rossonero respinge. Grande parata dell'estremo difensore rossonero.
40' Rigore per il Manchester United per un fallo inesistente di De Winter. Clamorosa svista di Marciniak.
39' Bruno Fernandes ci prova con il sinistro da fuori area, Torriani blocca in due tempi.
37' GOOOOLLLL!!! CHUKWUEZE!!! Tocco di Jashari per Ramos che entra in area, arriva davanti al portiere dello United e tocca per il nigeriano che deve solo mettere dentro a porta vuota.
35' Ultimi dieci minuti del primo tempo.
30' Punizione per il Milan dalla destra: tocco fuori area per Jashari che prova la conclusione di prima intenzione, pallone a lato.
23' Cisse affonda sulla sinistra e prova un tiro-cross, Lammens para senza problemi.
18' Cissé ci prova dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.
15' Occasione per il Milan ancora con Loftus-Cheek che calcia di destro dall'interno dell'area di rigore, ma c'è un grande intervento di Lammens con i piedi che dice no all'inglese.
11' Giallo per Estupinan.
9' Jashari recupera palla poco fuori dall'area dello United, tocco laterale per Loftus-Cheek che da posizione centrale calcia in porta, ma non angola abbastanza e Lammens blocca a terra senza grossi problemi.
2' GOL DEL MANCHESTER UNITED!!! Angolo dalla sinistra e colpo di testa di Maguire che porta avanti gli inglesi di testa.
1' Subito pericoloso lo United: ci prova Dorgu con un potente sinistro, Torriani alza la palla sopra la traversa.
0' Inizia il match!!!
Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla Tarczynski Arena di Breslavia dove tra poco il Milan affronterà in amichevole il Manchester United. Si tratta dell'ultimo test estivo prima dell'esordio ufficiale dei rossoneri in Serie A contro il Torino tra otto giorni. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutto quello che succederà in campo tra i rossoneri e i Red Devils. Restate con noi!!!
Queste le formazioni ufficiali:
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. A disp.: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. All. Michael Carrick
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disp.: Pittarella, Bouyer, Diawara, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Ricci, Modric, Comotto, Saelemaekers, Camarda. All. Amorim.
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