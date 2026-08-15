Milan, anche Leao ai saluti: non ha convinto Amorim, club disposto allo sconto

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Anche Rafael Leao è in uscita dal Milan perchè non ha convinto Amorim. Il club è disposto ad uno sconto sul prezzo del cartellino per favorire la sua cessione

Rafael Leao non fa parte della lista dei quattro "epurati" su indicazione di Ruben Amorim, ma anche lui è sul mercato e il Milan farà di tutto per provare a venderLo da qui alla chiusura del mercato estivo, compreso abbassare le sue pretese economiche per favorire la cessione. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che ad oggi il portoghese è più fuori che dentro il Milan.

MILAN, LEAO BOCCIATO DA AMORIM: I MOTIVI

Il motivo è semplice: Leao non ha convinto Amorim in queste prime settimane di allenamenti e così il tecnico rossonero ha dato il suo via libera alla sua partenza. Da una parte ci sono questioni tecnico-tattiche perchè Rafa non è il profilo più indicato allo stile di gioco dell'ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United. Al portoghese piace restare largo a sinistra e non è abituato a sfruttare i cosiddetti mezzi spazi, fondamentali nella filosofia di Amorim. A queste si aggiungono poi anche motivazioni extra-campo: l'attaccante viene infatti visto come un fattore di negatività all'interno dello spogliatoio milanista.

IL MILAN ABBASSA LE SUE PRETESE ECONOMICHE PER FAVORIRE L'ADDIO DI LEAO

Per favorire la sua partenza, il Milan ha deciso di abbassare la sua richiesta per il cartellino di Leao: se finora aveva sempre preteso di 50-60 milioni di euro, ora potrebbero bastare 40-45 milioni, una cifra certamente più accessibile che potrebbe invogliare il Galatasaray a tornare alla carica. Nelle scorse settimane, i turchi hanno spinto tanto per provare ad arrivare a Rafa, ma non hanno mai messo sul piatto quello che chiedeva il Diavolo. Nella testa di Leao, che fino a questo momento non è mai stato convinto del tutto di trasferirsi ad Istanbul, c'è però sempre il sogno di andare a giocare in Premier League, ma per ora dall'Inghilterra non sono arrivate offerte. La speranza di Rafa è che con l'avvicinarsi della chiusura del mercato estivo lo scenario possa cambiare, altrimenti dovrà decidere se accettare il Galatasaray o restare a Milanello.