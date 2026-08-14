Ok le cessioni, ma ora Amorim si aspetta anche dei rinforzi: primo no dell'Arsenal per Nwaneri, rispunta Tiago Gabriel in difesa. E sugli esterni...

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Il Milan farà diverse cessioni, ma Ruben Amorim si aspetta anche almeno tre acquisti. No dell'Arsenal per Nwaneri, c'è Tiago Gabriel per la difesa

Ruben Amorim aveva dichiarato nei giorni scorsi che questa sarebbe stata la settimana delle decisioni e così è stato. Ieri il tecnico rossonero ha incontrato il patron Gerry Cardinale e da questo vertice a Milanello sono uscite alcune scelte molto importanti: via, tra gli altri, Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku, mentre Loftus-Cheek e Musah resteranno. L'allenatore milanista si aspetta poi anche dei rinforzi, che saranno almeno tre.

MILAN, TORNA DI MODA TIAGO GABRIEL PER LA DIFESA

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il primo acquisto sarà in difesa perchè, con la cessione di Tomori e Odogu, il reparto va completato con un nuovo innesto. Il sogno di Amorim era Gonçalo Inacio, ma lo Sporting Lisbona non intende più venderlo visto che ha già ceduto Diomande al Nottingham Forest e dopo la partenza di Hjulmand la fascia di capitano è finita sul braccio proprio del portoghese. E così i rossoneri sono tornati sulle tracce di Tiago Gabriel, 21enne giocatore del Lecce già accostato al Diavolo nel mesi scorsi che fa parte della scuderia di Jorge Mendes.

MILAN, RINFORZO SUGLI ESTERNI SE PARTE ANCHE ESTUPINAN

Con le conferme di Musah e Ricci, che hanno convinto Amorim, così come quella di Comotto, difficilmente ci sarà spazio per un innesto in mezzo al campo. Più facile che un rinforzo arrivi sugli esterni, soprattutto se dopo Athekame, che andrà in prestito al Lione, dovesse andare via anche Estupinan. I nomi sono diversi: si va da Zalewski dell'Atalanta a Tavares della Lazo (è stato proposto nei giorni scorsi) fino a Dodo della Fiorentina.

MILAN A CACCIA DI UN TREQUARTISTA: PRIMA OFFERTA RIFIUTATA PER NWANERI

Un acquisto arriverà invece sicuramente sulla trequarti dove Amorim vorrebbe inserire un giovane mancino di qualità: il Milan ha presentato nei giorni scorsi una prima offerta ufficiale per Ethan Nwaneri, ma l'Arsenal ha detto no alla proposta milanista di un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Sullo sfondo resta sempre Osorio del Midtjylland, mentre nelle ultime ore sono in netto calo le quotazioni di Soulé della Roma.