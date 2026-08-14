Jacobelli si domanda: "Ma chi lo fa il calciomercato al Milan? Cardinale ha provato a recuperare un po' di credibilità però..."

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Di questa difficile situazione ne ha parlato così anche il noto giornalista Xavier Jacobelli. Un estratto delle sue parole a Sky Sport

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. In attesa dell'ultima amichevole sabato contro il Manchester United, non è stata particolarmente positiva quella giocata contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso ancora per capire quale tipo di squadra presentare a mister Ruben Amorim per l'inizio del campionato che, ricordiamo, avverrà per domenica 23 agosto in casa del Torino. Non tra una vita, non tra un'eternità: i rossoneri si trovano ancora troppo indietro rispetto ad altre squadre già strutturate e con una rosa competitiva per il campionato. Di questa difficile situazione ne ha parlato così anche il noto giornalista Xavier Jacobelli. Un estratto delle sue parole a Sky Sport:

"Ma che mercato fa il Milan? E soprattutto chi lo fa? Licenziano in tronco 4-5 dirigenti con l'allenatore, poi arriva la figura di Cardinale che, per farsi perdonare qualcosa e provare a recuperare un po' di credibilità compra Ramos e Gila, ma adesso sei al 13 agosto e non ci sono stati sviluppi..".