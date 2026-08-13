Fedele consiglia il Napoli: "Servirebbe uno come Rabiot"

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L'ex dirigente Enrico Fedele dà un consiglio al Napoli: acquistare Adrien Rabiot come sostituto di Anguissa

Come il Milan, che almeno ha piazzato due colpi a inizio sessione di mercato, investendo anche soldi importanti, anche il Napoli al momento è fermo sul fronte calciomercato. Ancora nessun colpo della coppia De Laurentiis-Manna per una squadra che è stata affidata alle mani di Massimiliano Allegri dopo l'addio di Antonio Conte. L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è stato ospite sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato proprio del calciomercato del Napoli, indicando come obiettivo un calciatore del Milan.

NAPOLI, SERVIREBBE UNO COME RABIOT

Il commento dell'ex dirigente Enrico Fedele sul Napoli: "Cosa serve al Napoli dal mercato? Il sostituto di Anguissa. E' determinante questo giocatore, ma se ha un'influenza che succede? Servirebbe uno come Rabiot. L'obiettivo è la coppa, andare avanti il più possibile e poi classificarsi tra le prime quattro. Questo sarebbe il top per sanare il bilancio"