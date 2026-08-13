Ravezzani sul caso Leao: "Non è più possibile immaginare la permanenza del ragazzo dopo tutto ciò che è successo"

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L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. In attesa dell'ultima amichevole sabato contro il Manchester United, non è stata particolarmente positiva quella giocata contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci, Athekame e per ultimo Christopher Nkunku i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Nonostante tutto il caos attorno anche a Rafa Leao, oggi il numero 10 è ancora a Milanello e non ci sono situazioni che potrebbero portarlo altrove: al momento lo scenario clamorosamente più probabile è quello della permanenza al Milan. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani la pensa diversamente, come sostenuto nel suo video YouTube. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

"Credo che non sia più possibile immaginare di tenere Leão a queste condizioni con tutto quello che è successo, con quello che lui ha detto, in una squadra che purtroppo si sta disgregando da questo punto di vista nei calciatori che dovrebbero avere più il senso di appartenenza. Credo che alla fine la scelta migliore che possa fare il Milan, indipendentemente da quanto valuta Leão, sia prendere atto di quello che dice il mercato: Leão 35 milioni, prendere, salutarlo, ringraziarlo".