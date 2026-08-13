Leao infortunato, in dubbio la partita contro il Torino: le condizioni del portoghese
Come riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport, Rafa Leao si sarebbe infortunato e sarebbe quindi in forte dubbio per la prima giornata di campionato contro il Torino. Sicuramente certa la sua assenza nell'ultima amichevole pre season di sabato pomeriggio contro il Manchester United.
LEAO INFORTUNATO: TORINO IN DUBBIO
La notizia è di pochi minuti fa. Rafa Leao non sarà in Polonia con il Milan per l'amichevole con lo United di sabato. Il portoghese ha un problema muscolare a un quadricipite, un risentimento, e un recupero in due giorni è impossibile. Per Leao, è un nuovo episodio di questa estate particolare, iniziata con un Mondiale di alti e bassi, un gol all'Uzbekistan, un lampo con la Croazia (assist) e altri momenti critici. Rafa ha raggiunto il Milan in tournée in Australia e sicuramente le tempistiche e ritmi hanno giocato un brutto scherzo al giocatore più chiacchierato del momento. Una pecca sicuramente per Amorim, costretto a rivoluzionare ancora una volta il reparto offensivo dei rossoneri.
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