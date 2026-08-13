Caso Leao, Di Stefano: "Forse Rafa ha capito di aver sbagliato con quelle interviste..."
Il mercato del Milan è in continua evoluzione, ogni giorno. Arrivano infatti importanti aggiornamenti per quanto riguarda la situazione dei rossoneri in esubero. Queste le parole del giornalista e inviato Peppe di Stefano in collegamento poco fa sul mercato del Milan.
IL FUTURO DI LEAO E DEI POSSIBILI PARTENTI
"Sono finiti i test. Amorim si è preso un mese di tempo per conoscere, testare e giudicare i giocatori. Oggi ha comunicato le sue scelte a Cardinale. Questo mi sembra un Milan Amorim-Cardinale centrico, e da quello che mi risulta domani non saranno convocati, Odogu, Fofana, Tomori e Nkunku. Il Milan vuole dare un taglio netto sul passato Settimana prossima ci sarà un incontro tra Gerry Cardinale e Rafa Leao, non uno scontro ma un confronto, probabilmente si dirà addio a Leao ma è ancora tutto possibile, anche perchè il ragazzo ha capito di averl sbagliato con quelle interviste rilasciate a inizio estate. Da ciò che comprendo, la volontà del Milan è quella forse di lasciarsi, di chiudere col passato. E' stato poi anche depennato dalla lista dei partenti Loftus-Cheek, l'inglese infatti resterà ancora in rossonero, è stata una scelta di Amorim".
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