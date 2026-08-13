Mercato Milan, Di Stefano: "Settimana prossimo incontro tra Cardinale e Leao"
L'intervento di Peppe di Stefano in collegamento poco fa sul mercato del Milan. Ecco un estratto delle considerazioni e aggiornamenti del collega di Sky Sport:
"Sono finiti i test. Amorim si è preso un mese di tempo per conoscere, testare e giudicare i giocatori. Oggi ha comunicato le sue scelte a Cardinale. Questo mi sembra un Milan Amorim-Cardinale centrico, e da quello che mi risulta domani non saranno convocati, Odogu, Fofana, Tomori e Nkunku. Settimana prossima ci sarà un incontro tra Gerry Cardinale e Rafa Leao, non uno scontro ma un confronto, probabilmente si dirà addio a Leao ma è ancora tutto possibile. E' stato anche depennato dalla lista dei partenti Loftus-Cheek, l'inglese infatti resterà ancora in rossonero, è stata una scelta di Amorim".
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