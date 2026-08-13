Bianchin: "Per un giocatore come Tomori le offerte non dovrebbero mancare"

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Secondo Luca Bianchin non mancheranno le offerte per Fikayo Tomori, in uscita dal Milan dopo cinque stagioni e mezzo

Non era un segreto ma adesso anche il Milan è sostanzialmente uscito alla scoperto: Fikayo Tomori è fuori dal progetto rossonero. Questo è uno dei nomi in uscita che sono emersi dal vertice di mercato che si è tenuto oggi a Milanello con protagonisti Gerry Cardinale, Ruben Amorim e il resto della squadra mercato. Ne ha parlato in un articolo su Gazzetta.it anche il giornalista Luca Bianchin, mentre scriveva della notizia della non convocazione di Tomori per la gara con il Manchester United.

PER UN GIOCATORE COME TOMORI LE OFFERTE NON DOVREBBERO MANCARE

Il commento di Luca Bianchin su Tomori: "Per un giocatore come Tomori non dovrebbero mancare le offerte. Tomori ha 28 anni ed è al Milan dal gennaio 2021. In questi cinque anni e mezzo è stato sempre un titolare, con il picco raggiunto nella primavera 2022, quando la coppia – inedita, inattesa – con Kalulu portò il Milan di Pioli allo scudetto. Negli ultimi anni ha avuto alti e bassi ma le sue caratteristiche sono chiare da tempo: è un difensore aggressivo, rapido, che può giocare in una linea a tre o a quattro. Gli errori in marcatura o nelle letture fanno parte del pacchetto, come la tecnica non sopraffina".