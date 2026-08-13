Amorim ritrova lo United: i suoi numeri sulla panchina dei Red Devils

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Tutti i numeri di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United a due giorni dalla sfida in amichevole

Sabato di Ferragosto il Milan non scenderà semplicemente in campo per l'ultima amichevole estiva, in vista dell'esordio ufficiale in campionato che avverrà domenica 23 agosto, sarà anche l'occasione per Ruben Amorim di sfidare il suo recentissimo passato. Il Diavolo infatti sfida i Red Devils: a Breslavia, in Polonia, si gioca contro il Manchester United. L'esperienza del tecnico portoghese in Inghilterra, conclusasi a gennaio, non è stata certo memorabile, anzi si può dire che è stata fallimentare. Anche se si tratta solo di un'amichevole, l'allenatore rossonero vorrà sicuramente distinguersi.

I NUMERI DI AMORIM CON IL MANCHESTER UNITED

Come detto e come è noto, l'avventura di Ruben Amorim al Manchester United è stata un flop. Nella prima mezza stagione c'è stato l'unico squillo positivo con la finale di Europa League, poi però persa malamente contro il Tottenham. Tra il novembre 2024 e inizio gennaio 2026, Ruben Amorim ha collezionato 63 panchine con lo United tra tutte le competizioni. Nel dettaglio i risultati sono stati: 25 vittorie, 15 pareggi e 23 sconfitte.