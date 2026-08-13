Pellegatti: "Va bene i giocatori in uscita ma vorremmo capire chi sono quelli in entrata"
Più o meno da una settimana a questa parte il grande tema del calciomercato del Milan riguarda i calciatori in uscita. Dall'inizio della sessione estiva a oggi il club rossonero non ha ancora definito alcuna cessione, eppure la lista dei giocatori in partenza era lunga. E non parliamo di quello sparuto gruppo che Ruben Amorim voleva valutare da vicino: si poteva cominciare da quelli certi di non essere nel progetto. Oggi Carlo Pellegatti, nel suo video, parla anche di questo tema cessioni che sta diventando monopolizzante.
MILAN, CHI SONO I GIOCATORI IN ENTRATA?
Il pensiero di Carlo Pellegatti dopo le indiscrezioni dal vertice Cardinale-Amorim: "Finalmente Amorim dopo un mese di lavoro è in grado di giudicare i suoi uomini, il rendimento, le qualità, la funzionalità, l'adattabilità ai suoi metodi, ai suoi moduli e si parlano per capire quali siano i giocatori in uscita. Va bene i giocatori in uscita, ma tutti noi vorremmo capire chi siano i giocatori in entrata... Il problema sta tutto lì, siamo sempre lì. Per adesso abbiamo dei dubbi, che ci auguriamo che vengano assolutamente cancellati, sulla abilità di vendere che è comune anche a tante altre squadre e non appartiene solo al Milan"
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