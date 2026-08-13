Ordine non ha dubbi su Amorim: "Ha bisogno di tempo, molto tempo"

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Franco Ordine, nel suo editoriale, ha commentato il lavoro non semplice che attende Ruben Amorim sulla panchina del Milan

Nel suo editoriale per Milannews.it, Franco Ordine ha commentato così il lavoro di Ruben Amorim: "Amorim ha il merito di non spargere allarme intorno all’inizio di questa stagione ma sotto sotto deve pensare che le difficoltà immaginate il giorno della firma del contratto si sono moltiplicate invece che assottigliate. Il punto principale è la missione del suo lavoro: gli tocca capovolgere le abitudini più recenti del Milan precedente, quello targato Allegri per capirci. Quello era abituato a scappare all’indietro per costruire il blocco basso che consentisse di limitare i gol da incassare fidando nella cifra tecnica del suo attacco per rimettere in discesa le partite. Impresa riuscita a dispetto della mancanza di un centravanti e attaccanti, da gennaio in poi.

Ha bisogno di tempo, molto tempo. E può contare su una sola condizione favorevole rispetto ad Allegri: quel Milan era diviso in due blocchi contrapposti, Furlani (più Ibra) e Moncada contro Tare e Allegri. Questo è un blocco unico grazie al fatto che Cardinale ha preso in mano la gestione del club e garantisce copertura al tecnico. Ma fino a quando?".