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Per non fare minusvalenza con Nkunku servono quasi 30 milioni di euro
MilanNews.it
La cifra minima per non fare minusvalenza con la cessione di Christopher Nkunku
A sorpresa Sky Sport ha comunicato che nella shortlist dei giocatori fuori dal progetto comunicata da Amorim a Cardinale c'è anche Christopher Nkunku. Il francese è arrivato l'anno scorso dal Chelsea per 37 milioni di euro e dopo una sola stagione è già finita la sua esperienza in rossonero. Ma la cifra per non fare minusvalenza è decisamente alta.
NKUNKU, SERVONO QUASI 30 MILIONI PER NON FARE MINUSVALENZA
Nkunku
Costo storico*: 37 mln
Ammortamento annuo: 7,4 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 29,6 mln
*da verificare, in attesa dei dati ufficiali da bilancio
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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