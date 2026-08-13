News Per non fare minusvalenza con Nkunku servono quasi 30 milioni di euro

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La cifra minima per non fare minusvalenza con la cessione di Christopher Nkunku

A sorpresa Sky Sport ha comunicato che nella shortlist dei giocatori fuori dal progetto comunicata da Amorim a Cardinale c'è anche Christopher Nkunku. Il francese è arrivato l'anno scorso dal Chelsea per 37 milioni di euro e dopo una sola stagione è già finita la sua esperienza in rossonero. Ma la cifra per non fare minusvalenza è decisamente alta.

NKUNKU, SERVONO QUASI 30 MILIONI PER NON FARE MINUSVALENZA

Nkunku

Costo storico*: 37 mln

Ammortamento annuo: 7,4 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 29,6 mln

*da verificare, in attesa dei dati ufficiali da bilancio