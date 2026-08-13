Ordine: "Il mercato del Milan si è bloccato perché non ci sono richieste per sfoltire la rosa"

vedi letture

Franco Ordine, nel suo editoriale, ha parlato anche del mercato del Milan che è sempre bloccato dalle mancate cessioni

Nel suo editoriale per Milannews.it, Franco Ordine ha parlato anche del mercato del Milan: "Nel frattempo il mercato batte la fiacca. È così per tutti, intendiamoci. E lo è soprattutto per questo Milan che ha dovuto mettere in prima linea una serie di collaboratori che erano abituati a stare nelle retrovie e a lavorare con i dati invece che a dialogare con gli addetti ai lavori. Una conferma solenne a tutto ciò è data da un dettaglio a proposito dell’acquisto di Gonçalo Ramos. L’affare è stato concluso personalmente da Gerry Cardinale che è andato a Parigi e ha chiuso la trattativa direttamente con il presidente del club campione d’Europa.

Il mercato del Milan si è bloccato perché, come moltissimi club italiani, non ci sono richieste per sfoltire la rosa e in particolare per sistemare quei prestiti rientrati all’ovile e che si faranno sentire negli ultimi giorni della fiera per tentare di strappare condizioni molto favorevoli. Se Loftus Cheek non si muove, così Fofana, così Bondo, così Terracciano, così Gimenez anche se sembra che viaggi verso il Porto, come fanno a completare l’organico con acquisti che prevedono cifre consistenti?".