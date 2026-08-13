Cardinale atteso a Milanello a breve. Lo statunitense arriverà in elicottero
Quella di oggi si preannuncia una giornata chiave per l'estate del Milan. Non solo perché la squadra sta lavorando in vista dell'amichevole di sabato contro lo United, e di conseguenza per la prima contro il Torino della settimana successiva, ma anche perché potrebbe esserci finalmente una svolta nel mercato.
Racconta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 che Gerry Cardinale è atteso a Milanello all'incirca alle 13:15: il manager statunitense arriverà nuovamente in elicottero, come il giorno del raduno di inizio luglio. Ci sarà un altro meeting con Ruben Amorim per parlare di mercato: dopo un mese di lavoro il tecnico portoghese ha avuto il tempo di analizzare e valutare i giocatori a disposizione, quindi sarà possibili stilare in modo definitivo la "lista" delle uscite per dare una smossa al mercato rossonero.
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