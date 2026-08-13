Domani iniziano i trentaduesimi di Coppa Italia: il programma e quando gioca il Milan

Domani iniziano i trentaduesimi di Coppa Italia: il programma e quando gioca il Milan
Oggi alle 17:10News
di Francesco Finulli
Il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia che iniziano domani: il Milan entrerà in gioco agli ottavi di finale

Tutto pronto per dare il via al tabellone definitivo della Coppa Italia: nella giornata di domani cominceranno i trentaduesimi dopo le quattro gare del turno preliminare dell'ultimo weekend. Programma fitto con già dodici squadre di Serie A impegnate, tra sabato cui il Torino che poi sarà avversario del Milan domenica 23 agosto per la prima di campionato. I rossoneri entreranno nella competizione agli ottavi di finale che si disputeranno tra dicembre e gennaio: l'avversaria uscirà da una di queste due sfide: Torino-Carrarese o Monza-Avellino.

TRENTADUESIMI DI COPPA ITALIA: IL PROGRAMMA

Di seguito si riporta il programma del weekend dei trentaduesimi di Coppa Italia. Si decide tutto in gara secca in casa della squadra con miglior testa di serie: al termine dei 90 minuti direttamente i tiri di rigore.

Venerdì 14 agosto

ore 18, Parma-Catania
ore 18.30, Cagliari-Arezzo
ore 20.45, Monza-Avellino
ore 21.15, Fiorentina-Benevento

Sabato 15 agosto

ore 18, Catanzaro-Sudtirol
ore 18.30, Udinese-Padova
ore 20.45, Venezia-Modena
ore 21.15, Torino-Carrarese

Domenica 16 agosto

ore 18, Frosinone-Juve Stabia
ore 18.30, Genoa-Ascoli
ore 20.45, Verona-Virtus Entella
ore 21.15, Lazio-Mantova

Lunedì 17 agosto

ore 18, Pisa-Empoli
ore 18.30, Sassuolo-Cesena
ore 20.45, Cremonese-Sampdoria
ore 21.15, Palermo-Lecce