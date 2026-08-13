Cagliari, Pisacane si gode Maldini: "Porta qualità e sensibilità tecnica"

vedi letture

Le parole di Fabio Pisacane su Daniel Maldini, nuovo acquisto del Cagliari

Tra gli acquisti del Cagliari in questo calciomercato estivo spicca quello del figlio d'arte Daniel Maldini, ex settore giovanile del Milan. Nella conferenza stampa alla vigilia dei trentaduesimi di Coppa Italia contro l'Arezzo, il tecnico dei sardi Fabio Pisacane ha parlato proprio del nuovo acquisto rossoblù e anche di un altro nuovo innesto come Kevin Carlos.

PISACANE: MALDINI PORTA QUALITÀ

Le parole di Fabio Pisacane sui nuovi acquisti del Cagliari Daniel Maldini e Kevin Carlos: "Maldini porta qualità, sensibilità tecnica e crea superiorità, trame di gioco. Ha qualità che a me piacciono, ma è arrivato da poco, deve conoscere i compagni. Ha la giusta voglia di aiutare il gruppo e noi dobbiamo aiutarlo ad esprimere le sue qualità. Carlos ha caratteristiche diverse, ma a differenza di Maldini, nell'ultimo periodo a Nizza si è allenato con il preparatore atletico. Lui segue un percorso diverso, in modo tale da portarlo pronto alla prima di campionato"