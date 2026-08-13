Moretto: "Fofana fuori dal progetto: gli era già stato comunicato"

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Youssouf Fofana è fuori dal progetto Milan di Ruben Amorim come gli era già stato comunicato

C'è una lunga lista di giocatori partenti a Casa Milan. Tanti i rossoneri con le valigie in mano che il club dovrà cercare di sistemare a tempo di recor, e senza svenderli, da qui al prossimo 1° settembre. Tra questi c'è anche Youssouf Fofana, centrocampista a cui già da un po' è stato comunicato di non essere più parte del progetto milanista. Lo ricorda quest'oggi anche Matteo Moretto, intervenuto accanto a Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube.

MILAN, FOFANA È FUORI DAL PROGETTO

Futuro di Youssouf Fofana lontano dal Milan, le parole di Matteo Moretto: "Youssouf Fofana è fuori dal progetto di Amorim e gli era stato già comunicato direttamente. Nelle scorse settimane il Nottingham Forest ha chiesto informazioni ma non è andato più in là di questo. A oggi ha mercato in Premier e Ligue 1, da capire quale sarà la squadra che affonderà il colpo su di lui"

