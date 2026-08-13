Dall'Argentina: il Milan pronto ad offrire tre anni di contratto a Paredes, l'argentino non vuole lasciare il Boca
Dopo la notizia dei giorni scorsi (clicca QUI), Arevalo Martin è tornato a parlare del forte interesse del Milan per Leandro Paredes durante il programma BuenDíaESPN su DisneyPlus. Il giornalista, che per primo aveva parlato di questo interessamento, ha aggiunto altre, decisive, informazioni:
PAREDES-MILAN, LA SITUAZIONE. LE ULTIME DALL'ARGENTINA
"Una persona vicina alla dirigenza del Milan, di cui non farà il nome, ha incontrato direttamente Paredes per presentargli il progetto sportivo rossonero, per dirgli chiaramente perché lo vorrebbero in sequadra e per dirgli che gli avrebbero proposto un contratto di tre anni. Paredes si è detto molto riconoscente per la proposta, ma non vuole lasciare il Boca Juniors e in questo momento si trova esattamente dove vuole essere. Quindi l'offerta del Milan non è neanche partita".
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