Calciomercato Milan, per Gimenez si è fatto avanti anche il Betis ma è una pista più fredda

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Santiago Gimenez è stato cercato anche dal Betis Siviglia in Spagna: in vantaggio rimane il Porto

Non è un mistero che Santiago Gimenez sia in uscita dal Milan, soprattutto in presenza di un'offerta da poco più di 20 milioni che permetterebbe al club rossonero di evitare una minusvalenza. Al momento l'attaccante messicano si sta allenando a parte per l'infortunio alla caviglia, già operata a gennaio, che ha patito nel corso dell'ultima gara del Mondiale: al suo rientro dai box sicuramente non avrà spazio con il nuovo arrivato Gonçalo Ramos che sarà titolare rossonero.

ANCHE IL BETIS SI È FATTO AVANTI PER GIMENEZ

Nel punto di calciomercato sul Milan che hanno fatto sul canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fornito anche qualche aggiornamento su Santiago Gimenez. Secondo quanto riportato, anche il Betis Siviglia si è fatto avanti per il centravanti messicano, chiedendo informazioni. Al momento però la pista spagnola è fredda. Il club più vicino rimane il Porto che è in trattativa con il Milan ma che ancora non è arrivato alla quadratura finale del cerchio.