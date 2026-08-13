Bianchin: "Fikayo Tomori non farà parte della squadra per le prossime partite e non è atteso nel gruppo dei convocati per la partita di Ferragosto con lo United"
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Tomori out dal progetto Milan: l'inglese non verrà convocato per l'amichevole di sabato contro lo United
Il Milan, nella figura di Amorim, ha comunicato a Fikayo Tomori che non fa più parte del progetto rossonero. Il centrale inglese, arrivato a gennaio 2021 dal Chelsea, lascerà il club rossonero dopo 5 anni e mezzo. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin aggiunge anche un altro dettaglio alla vicenda: Tomori non verrà convocato per l'amichevole di sabato contro il Manchester United:
"Il Milan ha deciso: Fikayo Tomori non farà parte della squadra per le prossime partite e non è atteso nel gruppo dei convocati per la partita di Ferragosto con lo United. Fikayo in queste ore ha parlato anche con Amorim. La decisione si spiega ovviamente con ragioni di mercato".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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