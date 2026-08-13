Bianchin: "Fikayo Tomori non farà parte della squadra per le prossime partite e non è atteso nel gruppo dei convocati per la partita di Ferragosto con lo United"

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Tomori out dal progetto Milan: l'inglese non verrà convocato per l'amichevole di sabato contro lo United