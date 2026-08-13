Calciomercato Tomori in vendita: occhio alla Premier. È stato chiesto anche dal Benfica

vedi letture

Fikayo Tomori fa parte della lunga lista dei giocatori in uscita dal Milan: su di lui gli occhi della Premier League

La lista dei giocatori del Milan in uscita è davvero molto lunga. Il club rossonero ha poco più di due settimane per sfoltire la rosa, come promesso dal tecnico Ruben Amorim, e cercare anche qualche rimpiazzo che porti caratteristiche gradite all'allenatore rossonero. Tra i calciatori che hanno la valigia in mano, come i realtà è noto da tempo, c'è anche il difensore Fikayo Tomori: non viene considerato idoneo al progetto e ha anche un contratto in scadenza nel 2027.

MILAN, TOMORI IN VENDITA: OCCHIO ALLA PREMIER, SONDAGGIO BENFICA

Fikayo Tomori è rimasto seduto in panchina per tutta l'amichevole giocata a Giacarta contro il Chelsea e secondo alcune indiscrezioni non sarà convocato contro il Manchester United. Allo stesso calciatore è stato comunicato di dover partire. Secondo quanto viene riportato dalla coppia Fabrizio Romano e Matteo Moretto, sul giocatore inglese bisogna stare attenti ai club di Premier League per un possibile ritorno in patria. Svelato anche un retroscena: nei giorni scorsi il Benfica ha chiesto informazioni agli agenti di Tomori ma le rischieste sullo stipendio sono apparse un po' troppo elevate.