Il Porto frena per Gimenez, ma spunta una nuova pretendente per il messicano

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Rafael Leao resta nel mirino del Galatasaray. Il Porto frena per Santiago Gimenez, sul messicano spunta il Betis Siviglia

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Galatasaray non ha più rilanciato per Rafael Leao, anzi nelle ultime ore si sarebbe mosso concretamente per provare ad arrivare a Gabriel Martinelli dell'Arsenal. Attenzione però alla possibile uscita di Osimhen: se i turchi dovessro cedere l'attaccante nigeriano potrebbero avere le risorse per aumentare la loro offerta per il giocatore portoghese del Milan.

Sul mercato c'è poi sempre anche Santiago Gimenez: nelle ultime ore il Porto ha frenato nella corsa al messicano in quanto ha qualche dubbio sulle condizioni fisiche del centravanti che attualmente è ai box per un infortunio alla caviglia rimediato al Mondiale. C'è però una nuova pretendente per l'ex Feyenoord che è finito nel mirino del Betis Siviglia che vorrebbe prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto.