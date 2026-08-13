Il Porto frena per Gimenez, ma spunta una nuova pretendente per il messicano
Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Galatasaray non ha più rilanciato per Rafael Leao, anzi nelle ultime ore si sarebbe mosso concretamente per provare ad arrivare a Gabriel Martinelli dell'Arsenal. Attenzione però alla possibile uscita di Osimhen: se i turchi dovessro cedere l'attaccante nigeriano potrebbero avere le risorse per aumentare la loro offerta per il giocatore portoghese del Milan.
Sul mercato c'è poi sempre anche Santiago Gimenez: nelle ultime ore il Porto ha frenato nella corsa al messicano in quanto ha qualche dubbio sulle condizioni fisiche del centravanti che attualmente è ai box per un infortunio alla caviglia rimediato al Mondiale. C'è però una nuova pretendente per l'ex Feyenoord che è finito nel mirino del Betis Siviglia che vorrebbe prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan