Vicenza, idea Zeroli per il centrocampo: può arrivare in prestito dal Milan
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Il Vicenza è uno dei club che sta seguendo con grande attenzione Kevin Zeroli, giovane centrocampista che potrebbe arrivare in prestito dal Milan
Kevin Zeroli, dopo una stagione passata in prestito prima al Monza e poi allo Juve Stabia, è tornato al Milan e in queste settimane si è allenato con il Milan Futuro e non la prima squadra rossonera. Si tratta comunque solo di una soluzione di passaggio perchè il suo futuro sarà una nuova cessione a titolo temporaneo. Tra i club che sono interessati al giovane centrocampista c'è anche il Vicenza.
Scrive trivenetogoal.it: "Una volta definite le partenze di Vitale, Della Morte e Cavion (la situazione più difficile e spinosa), il Vicenza vorrebbe inserire una mezzala giovane all’interno dell’organico. Kevin Zeroli è una delle opzioni più calde, il Milan potrebbe favorire un altro prestito in Serie B. Situazione da seguire".
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