A che prezzo può essere ceduto Tomori dal Milan? Il parere di Bianchin

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Fikayo Tomori è fuori dal progetto del Milan e sarà ceduto dal club rossonero: quanto vale oggi il difensore inglese?

Tra i nomi che il vertice Gerry Cardinale-Ruben Amorim ha prodotto quest'oggi in ottica mercato in uscita, c'è anche quello di Fikayo Tomori. Non era certo un segreto che il difensore inglese fosse in uscita, un po' perché già nel recente passato era stato vicino a lasciare il club rossonero, un po' perché il tecnico milanista lo ha lasciato in panchina per tutta l'amichevole contro il Chelsea e preferendogli anche il giovane Vladimirov. Dunque dopo cinque anni e mezzo le strade dell'inglese e del Diavolo sono destinate a separarsi.

A QUANTO PUÒ ESSERE CEDUTO TOMORI DAL MILAN?

Secondo Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori non sarà convocato nemmeno per l'amichevole con il Manchester United in Polonia, un altro chiaro segnale della sua estraneità al nuovo progetto. Il collega della rosea ha parlato anche di quanto potrebbe guadagnare il Milan dalla cessione di Tomori: "10-15 milioni probabilmente, considerato che il suo contratto scadrà a giugno e il Milan rischia di perderlo a zero tra dieci mesi. Si potrebbe arrivare a cifre più alte con un’asta, che potrebbe coinvolgere club di Premier e la Juventus, sempre interessata. A Torino ora il capo dell'area sportiva è Ricky Massara, che con Tomori ha vinto uno scudetto…"