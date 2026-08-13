Ravezzani: "Il Milan prenda atto di che dice il mercato: Leao 35 milioni. Prendere, salutarlo e ringraziarlo"

vedi letture

Il parere di Fabio Ravezzani sulla situazione di Rafael Leao con il Milan, a oggi in fase di stallo totale

Tutto ancora è fermo, immobile, per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. Il calciatore portoghese sembrava certo che dovesse lasciare il Milan, visto che lui stesso lo aveva dichiarato e anche Cardinale lo aveva formalmente scaricato. Eppure oggi il numero 10 è ancora a Milanello e non ci sono situazioni che potrebbero portarlo altrove: al momento lo scenario clamorosamente più probabile è quello della permanenza al Milan. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani la pensa diversamente, come sostenuto nel suo video YouTube.

MILAN, PRENDERE ATTO DEI 35 MILIONI PER LEAO: SALUTARLO E RINGRAZIARLO

Il commento di Fabio Ravezzani sulla situazione relativa a Rafael Leao: "Credo che non sia più possibile immaginare di tenere Leão a queste condizioni con tutto quello che è successo, con quello che lui ha detto, in una squadra che purtroppo si sta disgregando da questo punto di vista nei calciatori che dovrebbero avere più il senso di appartenenza. Credo che alla fine la scelta migliore che possa fare il Milan, indipendentemente da quanto valuta Leão, sia prendere atto di quello che dice il mercato: Leão 35 milioni, prendere, salutarlo, ringraziarlo".