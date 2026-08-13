Ravezzani: "Paradosso Leao: da quando gli hanno triplicato lo stipendio, ha fatto peggio"
Il futuro di Rafael Leao rimane l'aspetto più incerto di questa parte finale della sessione estiva di calciomercato del Milan. E sembra un po' una situazione paradossale dal momento che appena finita la stagione, viste le intenzioni di Cardinale e le dichiarazioni dello stesso Leao, il suo addio pareva l'unica cosa certa di quest'estate rossonera. Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, tra i vari argomenti ha toccato anche quello relativo a Rafael Leao.
LEAO HA FATTO PEGGIO DA QUANDO GLI HANNO TRIPLICATO LO STIPENDIO
Il giudizio di Fabio Ravezzani su Rafael Leao: "Rafael Leão ha un paradosso: da quando gli hanno triplicato lo stipendio ha fatto peggio. Ha fatto peggio, è stato meno presente in campo, ha fatto le bizze, ha fatto il fenomeno... Anziché essere il punto di riferimento dei compagni è diventato una specie di ammutinato che non va a fare il cooling break, che dice "mi sono stufato del Milan". Adesso ha provato un po' a recuperare ma ormai è tardi per mettere testa e concentrazione".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan