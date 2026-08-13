Sarà la stagione di Camarda? Serena: "Ha qualità e va costruito, deve restare al Milan"

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Ecco un interessante estratto di Aldo Serena sul reparto offensivo rossonero, in particolare sul momento vissuto da Francesco Camarda

Sarà questa la stagione di Francesco Camarda? Il tecnico rossonero Ruben Amorim crede molto nel ragazzo, confermato di fatto dopo la bella doppietta messa a segno in amichevole contro il Celtic. Così, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Aldo Serena ha parlato così degli attaccanti del Milan, in particolare di Francesco Camarda e Rafael Leao. Ecco un interessante estratto sul reparto offensivo rossonero, in particolare sul momento vissuto da Francesco Camarda, l'anno scorso in prestito al Lecce e oggi rinforzo rossonero della prima squadra.

Queste le parole di Serena sul futuro del baby bomber milanista:

"Camarda? Io non lo avrei lasciato andare al Lecce la scorsa estate, col senno di poi avrebbe avuto più spazio con Allegri. Ha qualità, è giovane e va costruito: per me deve restare, va accompagnato ed educato al gioco di Amorim. Leao? Il portoghese, qualche volta, è un giocatore splendido che ti fa vincere le partite da solo, ma non ha continuità. La connessione che ha con i compagni stride con i concetti di gioco del nuovo allenatore".