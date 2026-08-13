Milan, non solo Loftus: anche Musah ha convinto Amorim e resterà in rossonero

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Come riportato in precedenza, diversi i giocatori che invece hanno convinto Ruben Amorim alla permanenza in rossonero. Nella giornata di oggi è arrivata infatti la notizia secondo cui Ruben Amorim avrebbe deciso, in comune accordo con la dirigenza del Milan, di mettere sul mercato tre profili importanti. Si tratta di Fofana, Nkunku e Tomori. Per alcuni giocatori che andranno via, altri sono invece stati confermati. Tra questi spicca un po' a sorpresa Yunus Musah.

ANCHE MUSAH CONFERMATO

Secondo quanto rivelato in serata da Gianluca Di Marzio, infatti, l’ex allenatore del Manchester United avrebbe deciso di confermare in rosa sia Ruben Loftus Cheek che Musah. I due giocatori, a meno di offerte fuori mercato, resteranno in rossonero.