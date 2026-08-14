Paganini: "Il Milan è un grosso punto interrogativo. Se paghi 75 milioni una riserva del PSG..."

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Il commento del giornalista Paolo Paganini sulla situazione attuale del Milan

Ci sono ancora tanti punti non chiari in questo Milan a poco più di una settimana dall'inizio ufficiale della stagione. Le maggiori incertezze in questa fase, oltre che dal gioco che però poteva essere preventivabile con un nuovo corso, arrivano dal calciomercato. La strategia rossonera non è stata molto chiara: dopo i primi due colpi per cui si è speso non poco, il Diavolo ora si ritrova con tantissime cessioni da fare e rinforzi da trovare in poco più di due settimane di tempo. Il collega Paolo Paganini a TMW Radio è intervenuto e ha parlato dei rossoneri.

IL MILAN È UN GROSSO PUNTO INTERROGATIVO

Il parere del giornalista Paolo Paganini sul Milan: "Il Milan è un grosso punto interrogativo. Ha sempre avuto nella sua storia una dirigenza forte, oggi c'è un uomo solo al comando che è Ibrahimovic. Amorim dovrebbe fare un po' l'allenatore-manager, ma ci sono segnali che non mi piacciono, come i ritardi di Maignan e Rabiot, che dovrebbero dare un segnale a tutti. E poi aver pagato 75 milioni una riserva del PSG come Goncalo Ramos..."