TOP NEWS del 13 agosto - Nkunku ai saluti, le richieste di Amorim e l'infortunio di Leao

TOP NEWS del 13 agosto - Nkunku ai saluti, le richieste di Amorim e l'infortunio di LeaoMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 13 agosto 2026

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 13 agosto 2026:

Anche Nkunku ai saluti: la Roma potrebbe tornare sul giocatore

MN - Le richieste di Amorim al club: almeno cinque o sei rinforzi dal mercato

Leao infortunato, in dubbio la partita contro il Torino: le condizioni del portoghese