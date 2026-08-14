TOP NEWS del 13 agosto - Nkunku ai saluti, le richieste di Amorim e l'infortunio di Leao
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Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 13 agosto 2026
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 13 agosto 2026:
Anche Nkunku ai saluti: la Roma potrebbe tornare sul giocatore
MN - Le richieste di Amorim al club: almeno cinque o sei rinforzi dal mercato
Leao infortunato, in dubbio la partita contro il Torino: le condizioni del portoghese
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News
Jacobelli si domanda: "Ma chi lo fa il calciomercato al Milan? Cardinale ha provato a recuperare un po' di credibilità però..."
Maignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fadi Luca Serafini
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1 Mercato Milan, Romano: "I rossoneri hanno già fatto un'offerta per Nwaneri, per Nkunku l'idea di un prestito è la più fattibile"
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Primo Piano
Primo PianoBasta trattare i calciatori del Milan come fossero dei campioni da compiacere e accontentare
Primo PianoSbolognare mediaticamente i calciatori non svaluta il loro cartellino? Dubbi sulla strategia rossonera sul mercato
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
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