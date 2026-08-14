Letizia: “Non giocheranno mai più un minuto in maglia Milan: chi è poco professionale…”

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube commentando le scelte di mercato di Cardinale e Amorim.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube commentando le scelte di mercato di Gerry Cardinale e Ruben Amorim, rivelate ieri con le indiscrezioni post summit a Milanello: “Il Milan non è più disposto a sopportare uno spogliatoio poco professionale, superficiale e non concentrato. In tal senso, Cardinale ha scelto la linea dura con chi è fuori dal progetto: non giocheranno mai più un minuto in maglia rossonera, a costo di buttare via soldi. È un avviso per i vari Tomori, Fofana, Nkunku: occhio a rifiutare altre proposte o a impuntarsi, perché Gerry non ha problemi a rimetterci milioni di euro, ma voi ci rimetterete la carriera. Il Milan non si fa ricattare da nessuno. Penso che a breve questa lista potrebbe allungarsi con altri nomi: Estupinan, Ricci, F. Terracciano”.

Letizia parla anche di chi resta al Milan

Altra sorte, invece, potrebbe toccare ad altri calciatori, non così ben visti dalla piazza, ma, secondo Amorim, utili al suo progetto tecnico-tattico: “Decisamente migliore - ha proseguito Letizia - la situazione di Loftus-Cheek e Musah invece: a meno di offerte grosse e volontà loro differenti, vanno verso la permanenza, perché Amorim ha gradito il loro rendimento in allenamento e il loro atteggiamento extra-campo”.