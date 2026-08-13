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Milan, il mercato in entrata. Amorim ha ricevuto garanzie da Cardinale

Milan, il mercato in entrata. Amorim ha ricevuto garanzie da Cardinale
Oggi alle 19:59Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Peppe Di Stefano racconta delle garanzie che Amorim ha ricevuto da Cardinale sul mercato in entrata

Non solo le cessioni: il Milan ha estremamente bisogno anche di rinforzare la rosa con nuovi profili graditi all'allenatore e utili al suo modo di giocare. Oggi Cardinale è atterrato a Milanello per un summit di mercato importante con Amorim e la dirigenza: il tecnico portoghese ha comunicato la shortlist dei calciatori attualmente fuori dal progetto che sono Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku, con altri nomi che potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.

MILAN, MERCATO IN ENTRATA. AMORIM E LE GARANZIE DI CARDINALE

Amorim ha ricevuto nuovamente garanzie da Cardinale, racconta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, che verranno acquistati nuovi giocatori a lui graditi a prescindere se, come e quando verranno ceduti i calciatori fuori dal progetto. Sono davvero ore di lavoro intenso sul mercato per il team dirigenziale del Milan.