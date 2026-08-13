Dall'Inghilterra: Nkunku piace al Manchester United

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In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. In attesa dell'ultima amichevole sabato contro il Manchester United, non è stata particolarmente positiva quella giocata contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci, Athekame e per ultimo Christopher Nkunku i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

NKUNKU TORNA IN PREMIER?

Sì perchè proprio dall’Inghilterra si parla di un ritorno in Premier dell’attuale numero 18 del Milan ma questa volta al Manchester United. I Red Devils sono da sempre fan di Nkunku, e verso la fine della sessione di calciomercato estiva potrebbero provarci al ribasso. Attenzione all’amichevole di sabato 15 agosto tra Milan e United, appunto: sarà una grande occasione per discutere su qualche scambio, dato l’apprezzamento meneghino di Bruno Fernandes. Lo racconta il giornalista britannico Ben Jacobs sui propri social