La prossima settimana confronto faccia a faccia Cardinale-Leao
La presenza di oggi a Milanello di Gerry Cardinale ha portato diverse novità: non solo il discorso dei calciatori in uscita, con Odogu, Fofana, Tomori e Nkunku fuori dal progetto rossonero, ma anche un appuntamento importante programmato per la prossima settimana.
Racconta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 che nei prossimi giorni, dopo domenica, è atteso un confronto faccia a faccia tra Gerry Cardinale e Rafael Leao. Ad inizio estate le dichiarazioni del portoghese non lasciavano spazi a dubbi - Rafa voleva partire e provare una nuova esperienza - ma col tempo il mercato non ha portato nulla di concreto che potesse soddisfare le richieste del Milan da 50-60 milioni di euro.
E allora il faccia a faccia della prossima settimana, quando Cardinale incontrerà anche Rabiot e Maignan, servirà a prendere una decisione sul futuro che metta d'accordo tutti: se dovrà essere cessione allora il Milan dovrà ricevere quanto chiede e Leao dovrà essere soddisfatto della destinazione. Se sarà permanenza allora bisognerà chiarire, sempre in un clima decisamente disteso, quanto successo nei mesi scorsi.
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