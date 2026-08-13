Mercato Milan, dall'Inghilterra confermano: rossoneri interessati a Nwaneri
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Dopo la notizia che ha di fatto tagliato fuori dal progetto Milan Christopher Nkunku, i rossoneri sono già alla ricerca di un sostituto del francese, ma non solo. Per il club di Via Aldo Rossi sarà una estate bollente anche per le trattative in entrata, che come richiesto da mister Amorim dovranno soddisfare a pieno le garanzie tecnico e tattiche del nuovo modo di giocare del Milan. Poco fa, il giornalista britannico Sami Mokbel ha postato così sul proprio account social:
Milan su Ethan Nwaneri
Era un nome uscito diverse settimane fa, ma che non aveva lasciato spazio a troppe conferme. Questa sera la voce arriva dall'Inghilterra: i rossoneri insieme a Fulham, Red Bull Lipsia e Borussia Dortmund sono tra i club interessati ad ingaggiare il talento dell'Arsenal.
https://x.com/MilanMatters/status/2087961488359043332
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