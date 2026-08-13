Moretto sulla situazione di Leao: "Per il Milan è sempre stato un giocatore sul mercato"
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Matteo Moretto, intervenuto poco fa sul proprio canale Youtube con Fabrizio Romano ha parlato così del caso Rafael Leao. Un estratto delle sue considerazioni sul futuro del portoghese.
"La verità è che Leao è sempre stato sul mercato. Il Milan, a partire dalle parole del portoghese, l'ha sempre considerato un giocatore in partenza qualora l'offerta fosse stata giusta. Il club non vuole un obbligo, ma una cessione definitiva e questo frena Leao. Ad oggi non c'è nessun club interessato davvero, solo il Gala, che resta uno dei primi obiettivi, ma le richieste devono convincere in primis il Milan".
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