Primo Piano Probabile formazione Milan - Per lo United Amorim prepara l'11 anti Torino tra mercato e infortuni

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La probabile formazione del Milan per l'amichevole di domani contro il Manchester United

Ultima amichevole estiva del Milan, poi si comincia a fare maledettamente sul serio. Domani pomeriggio i rossonri sfideranno il Manchester United a Breslavia, in Polonia. Per Amorim, che ritrova il suo recente passato con cui si è lasciato decisamente male, si tratta di un test chiave. Contro i Red Devils si dovrà iniziare ad intravedere il Milan che scenderà in campo contro il Torino domenica 23 agosto nella prima giornata di Serie A 2026/27. Intanto non ci saranno né Leao e né Gabbia, entrambi ai box insieme ai già infortunati Pulisic e Santi Gimenez. Tra gli indisponibili ci sono anche Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku, ma la loro assenza è una scelta tecnica e di mercato: sono fuori dal progetto tecnico rossonero.

In porta ci va il giovane Torriani, visto che Maignan è ancora in vacanza. In difesa giocheranno Terracciano, De Winter e Pavlovic. C'è un minimo dubbio legato alla possibile titolarità di Gila, ma lo spagnolo dovrebbe entrare a gara in corso e mettere così qualche minuto nelle gambe. La linea dei 4 probabilmente è quella in cui sembrano esserci meno certezze. Modric è l'unico sicuro di iniziare dall'inizio, e sarà affiancato da uno fra Jashari, Musah e Ricci. Sugli esterni doppio ballottaggio tra Saelemaekers e Chukwueze a destra ed Estupinan e Bartesaghi a sinistra. Gli unici due trequartisti disponibili sono Loftus-Cheek e Cissè: giocheranno loro. In attacco partirà finalmente dal primo minuto Gonçalo Ramos.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

96 Torriani

24 Terracciano 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 14 Modric 30 Jashari 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek 70 Cissè

9 Gonçalo Ramos

A disp.: Pittarella, Bouyer, Gila, Diawara, Vladimirov, Estupinan, Ricci, Musah, Comotto, Chukwueze, Camarda. All. Ruben Amorim

Infortunati: Gabbia, Leao, Pulisic, Gimenez

Indisponibili: Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN

Data: sabato 15 agosto 2026

Ora: 16.45

Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it