Manchester United-Milan, le formazioni ufficiali: Modric dalla panchina, giocano Musah e Jashari
Queste le formazioni ufficiali di Manchester United-Milan, ultima amichevole estiva dei rossoneri.
MANCHESTER UNITED-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. A disp.: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. All. Michael Carrick
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disp.: Pittarella, Bouyer, Diawara, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Ricci, Modric, Comotto, Saelemaekers, Camarda. All. Amorim.
Infortunati: Gabbia, Leao, Pulisic, Gimenez
Indisponibili: Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu
DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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