Milan a caccia anche di un esterno a tutta fascia: Dodo potrebbe essere un'occasione a destra, a sinistra attenzione a Nuno Tavares

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Tra gli obiettivi del Milan in questa parte finale di mercato estivo c'è anche un esterno a tutta fascia. Nel mirino Dodo e Tavares

Ruben Amorim ha avuto rassicurazioni da Gerry Cardinale che arriveranno anche dei rinforzi in questa parte finale del mercato estivo. Tra gli obiettivi del portoghese c'è anche un esterno a tutta fascia visto che nelle intenzioni del Milan c'è di piazzare nei prossimi giorno anche Pervis Estupinan. Come riporta questa mattina Tuttosport, Dodo della Fiorentina potrebbe essere un'occasione a destra, mentre a sinistra attenzione alla pista che porta a Nuno Tavares che è in uscita dalla Lazio.

Oltre che un esterno a tutta fascia, Amorim ha chiesto poi anche un difensore di piede destro (è tornato in auge Tiago Gabriel del Lecce) e due trequartisti se dovessero partire sia Rafael Leao che Christopher Nkunku (i rossoneri seguono Nwaneri, Osorio, El Mala, sullo sfondo restano anche Brahim Diaz e Bruno Fernandes).