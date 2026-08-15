Milan a caccia anche di un esterno a tutta fascia: Dodo potrebbe essere un'occasione a destra, a sinistra attenzione a Nuno Tavares
Ruben Amorim ha avuto rassicurazioni da Gerry Cardinale che arriveranno anche dei rinforzi in questa parte finale del mercato estivo. Tra gli obiettivi del portoghese c'è anche un esterno a tutta fascia visto che nelle intenzioni del Milan c'è di piazzare nei prossimi giorno anche Pervis Estupinan. Come riporta questa mattina Tuttosport, Dodo della Fiorentina potrebbe essere un'occasione a destra, mentre a sinistra attenzione alla pista che porta a Nuno Tavares che è in uscita dalla Lazio.
Oltre che un esterno a tutta fascia, Amorim ha chiesto poi anche un difensore di piede destro (è tornato in auge Tiago Gabriel del Lecce) e due trequartisti se dovessero partire sia Rafael Leao che Christopher Nkunku (i rossoneri seguono Nwaneri, Osorio, El Mala, sullo sfondo restano anche Brahim Diaz e Bruno Fernandes).
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