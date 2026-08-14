Marchetti su Leao: “Il Gala ha offerto 30 milioni, il Milan è disposto ad abbassare le richieste. Non è escluso che non parta”

Marchetti su Leao: “Il Gala ha offerto 30 milioni, il Milan è disposto ad abbassare le richieste. Non è escluso che non parta”MilanNews.it
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Ieri alle 23:53Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Marchetti su Leao.

Intervenuto a Sky Calciomercato, il collega Luca Marchetti ha parlato della situazione Leao. Queste le sue parole.

"Il Galatasaray ha offerto 30 milioni, il Milan ne chiedeva 60 ma adesso può abbassare la richiesta pur di favorire l'uscita di Leao che non so quanto può essere affascinato dalla Turchia, ci sono tanti giocatori che avremmo voluto prendere in Italia. Il Fenerbahce potrebbe lottare per il titolo in Serie A e gioca la Champions. Però non è escluso che non vada via. Nkunku ad esempio non fa parte del progetto, se Leao non sarà venduto farà parte del Milan".