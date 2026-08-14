Calciomercato
UFFICIALE: Zachary Athekame ceduto in prestito al Lione
MilanNews.it
Il comunicato ufficiale del Milan che certifica la cessione in prestito secco di Athekame al Lione
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lyonnais.
Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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