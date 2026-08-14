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UFFICIALE: Zachary Athekame ceduto in prestito al Lione

UFFICIALE: Zachary Athekame ceduto in prestito al LioneMilanNews.it
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Oggi alle 18:05Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Il comunicato ufficiale del Milan che certifica la cessione in prestito secco di Athekame al Lione

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lyonnais.

Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.