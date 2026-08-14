Moretto: "Nkunku sta ricevendo tantissime chiamate. Non c'è solo la Roma, ma anche club esteri"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sul mercato in entrata e in uscita del Milan

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così il mercato in entrata e in uscita del Milan: "Ti posso dire che Nkunku sta ricevendo tantissime chiamate, non solo la Roma ma anche dall’estero. Fofana sta ricevendo chiamate dalla Premier League: al di là del Nottingham ci sono anche altri club che stanno provando a sondare il terreno.

Aggiungo poi di come Amorim voglia rinforzi: abbiamo parlato di un’offerta, prestito con diritto a 40 milioni di euro, per Nwaneri che però ha tante altre proposte tra Premier League, Lipsia e Turchia. Ad oggi il Milan ha incassato un no da parte dell’Arsenal, vedremo se presenterà un’altra proposta. Ma il Milan è molto attento sul mercato in entrata: Amorim vuole che questa rosa venga completata in un modo o nell’altro”.