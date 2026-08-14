Arteta: "Voglio che Nwaneri rimanga. Ma dobbiamo considerare, nel medio e lungo termine, anche ciò che è meglio per il giocatore"

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Mikel Arteta, che oggi ha parlato in conferenza stampa in vista del Community Shield di domenica contro il Manchester City, ha parlato anche di Ethan Nwaneri. Il classe 2007 è nel mirino del Milan, che ha mandato una proposta nei giorni scorsi poi rifiutata dall'Arsenal.

"Il suo talento, la sua voglia di fare, l’amore e la passione che nutre per questo sport sono indiscutibili. È qualcosa che ho sempre apprezzato di Ethan. Penso che abbia disputato alcune partite fantastiche e abbia dimostrato a tutti di avere le capacità per stare qui. Voglio che rimanga nel club, ma a medio-lungo termine deve essere la scelta migliore anche per il giocatore stesso. Ethan ha bisogno di giocare a calcio e, se resterà qui, sarà perché potremo garantirgli il tempo di gioco necessario. Altrimenti, credo che sia una situazione che non giova a nessuno".