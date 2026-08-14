Dalla Francia: il Barça ha contattato gli agenti di Nkunku. In corsa anche Lipsia e Dortmund

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In Francia riferiscono che il Barcellona ha avuto dei contatti con gli agenti di Nkunku. Sirene inglesi invece per Fofana, anche lui in uscita dal Milan

Tra i giocatori del Milan tagliati da Ruben Amorim c'è anche Christopher Nkunku. Dopo che il Diavolo lo ha messo sul mercato, diversi club hanno iniziato a sondare il terreno per l'attaccante francese: tra questi ci sarebbe anche il Barcellona che avrebbe già contattato i suoi agenti e che starebbe pensando a lui per sostituire Ferran Torres che è destinato al PSG. A riferirlo è L'Equipe che aggiunge che, oltre ai blaugrana, anche Lipsia (sarebbe un ritorno) e Borussia Dortmund.

Per quanto riguarda invece Youssouf Fofana, anche lui nella lista dei giocatori che fanno più parte del progetto tecnico del Milan, la cessione a titolo a titolo definitivo è l'opzione più probabile. Sul centrocampista francese ci sarebbero diversi club inglesi, in particolare Crystal Palace e Nottingham Forest che si sono già informati sull'ex giocatore del Monaco.