Mercato Milan, Guidi: "In deciso calo le quotazioni di Soulé per la trequarti"

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Il Milan è a caccia di un rinforzo per la trequarti. In calo sono le quotazioni di Mathias Soulé della Roma

Dall'incontro di ieri tra Ruben Amorim e Gerry Cardinale non è emersa solo la lista dei giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico del Milan, ma anche la necessità di fare ulteriori acquisti per rinforzare la rosa rossonera. Finora il Diavolo ha chiuso tre innesti, vale a Gila e Diawara in difesa e Gonçalo Ramos in attacco.

Nel suo articolo odierno sulla Gazzetta dello Sport in merito ai possibili colpi in entrata del Milan, il giornalista Marco Guidi si è soffermato anche sulla trequarti dove il Diavolo sta cercando un rinforzo: "Una proposta ufficiale, nei giorni scorsi, il Diavolo l’ha già inviata per il mancino creativo tanto richiesto da Amorim. Si tratta di Ethan Nwaneri, 19enne dell’Arsenal, per cui i rossoneri hanno offerto un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni. I Gunners, però, non hanno preso al momento in considerazione le avances del Milan. Sullo sfondo resta sempre l’idea Osorio del Midtjylland, mentre nelle ultime ore sono in deciso calo le quotazioni di Soulé della Roma".