Milan, la cessione di Nkunku non cambia il futuro di Leao: con un'offert da 50 milioni a titolo definitivo può partire anche lui
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La cessione di Nkunku non cambia il futuro di Leao che potrebbe salutare anche lui se dovesse arrivare un'offerta da almeno 50 milioni
Dopo la notizia che nella lista dei giocatori tagliati da Ruben Amorim è presente anche Christopher Nkunku, i tifosi del Milan si chiedono se la cessione del francese potrebbe cambiare il futuro di Rafael Leao. La risposta è no perchè, come spiega stamattina Repubblica, se dovesse arrivare una proposta a titolo definitivo da almeno 50 milioni di euro, il portoghese potrebbe partire anche lui.
Ieri intanto è arrivata la notizia dell'infortunio di Leao che ha riportato un risentimento muscolare che non gli permetterà di scendere in campo domani pomeriggio nell'ultima amichevole estiva dei rossoneri contro il Manchester United. L'attaccante portoghese è a rischio anche per la prima di campionato del Milan il 23 agosto contro il Torino.
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